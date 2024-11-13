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В Ступине прошло мероприятие для водителей «Должник»

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Ступино совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов провели профилактическое мероприятие «Должник», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Профилактическое мероприятие направлено на выявление нарушителей, уклоняющихся от уплаты штрафов», — рассказали в ОМВД по городскому округу Ступино.

Ступинские инспекторы останавливали водителей транспортных средств и проверяли по базе данных задолженности за нарушения правил дорожного поведения. Ступинские полицейские напоминали водителям об ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности, за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Всем участникам профилактической акции были вручены тематические памятки», — уточнили в ОМВД по городскому округу Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.