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В Ступине обновляют дорожную разметку на проспекте Победы

С наступлением сухой погоды дорожники Ступина возобновили работу по обновлению дорожной разметки, которая стерлась за зиму. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Специальное светоотражающее покрытие обновляют на пешеходных переходах возле кинотеатра «Юность», Многофункционального центра в мкр. «Черемушки», а также в районе торговых центров на выезде из города.

Вместе с бело-желтой разметкой пешеходных переходов наносят разметку знаков поворота и ограничений скорости.

Работа начинается с середины дороги, выставляются конусы, с помощью скотча делают трафарет и заполняют его краской и сверху посыпают светоотражающую смесь.

На проспекте Победы обновляют разметку четверо рабочих. По их словам, в ближайшее время работы здесь завершатся, бригада переедет на другой участок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.