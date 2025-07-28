В Ступине иногородним водителям Мострансавто предоставляется служебное жилье

Участники встречи рассмотрели ряд вопросов, касающиеся ремонта дорог, транспортного обслуживания и обращений жителей.

«В этом году в плане стоит ремонт 25 дорог. По 8 объектом работы завершены, 7 находятся в работе, 2 завершатся на этой неделе. Также есть проблемы, вызванные погодными условиями, по 2 объектам. Подрядчик задерживается, с ним проведены совещания и приняты штрафные меры. К пятнице работники должны выйти на объекты», — рассказал Максим Жуков, заместитель главы.

Вопросы граждан вызвали маршруты № 1008 и № 35.

По данным Мострансавто, на данный момент затруднения с маршрутом № 1008 связаны с недостатком водителей. Маршрут является сложным и требует дополнительной подготовки. Планируется подготовить 4 водителей для работы на данном маршруте.

Маршрут № 35 подвергся сбоям из-за вышедшей из строя техники. На сегодняшний день машины отремонтированы и введены в эксплуатацию.

Как отмечает Сергей Царев, для бесперебойной работы производственной базы Ступино МАП № 3 не хватает кадров. На данный момент в штате находится 99 человек, требуется еще 50. За этот год на работу принято 12. В ближайшее время на ступинские маршруты планируется привлечь еще 9 водителей.

Администрация муниципалитета окажет помощь производственной базе предоставлением служебного жилья для иногородних водителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.