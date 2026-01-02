В столице вступили в силу обновленные тарифы на общественный транспорт

Со 2 января в столице вступили в силу обновленные тарифы на проезд в метро, автобусах и других видах общественного транспорта, сообщает «КоммерсантЪ» .

Поездка по карте «Тройка» теперь обойдется в 75 рублей вместо прежних 67. Разовый билет «Единый» подорожал с 80 до 90 рублей. Оплата банковской картой за одну поездку будет стоить 83 рубля, а при использовании биометрии — 71 рубль.

Индексация затронула и абонементы: месячный безлимитный проездной теперь стоит 3,4 тысячи рублей, годовой — 24,9 тысячи. Кроме того, скорректирована стоимость проезда на автобусных маршрутах проекта «Москва — область»: в среднем тарифы выросли на 14–15%.

В мэрии объяснили повышение необходимостью компенсировать рост цен на электроэнергию, топливо и общую инфляцию, подчеркнув, что даже после изменений московские проездные остаются одними из самых доступных в стране.

