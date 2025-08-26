В столице к 2035 году появится 60 новых станций метро

Порядка 60 новых станций метро откроют в столице к 2035 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью KP.RU .

На сегодняшний день ведется строительство Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий метро.

«Традиционный мегапроект, в котором мы не останавливаемся — строительство метрополитена. До 2030-го года мы построим еще порядка 30 станций, 2035-го — еще 30. Таких рывков, как мы строили Большую кольцевую линию метро, чтобы хоть немного разгрузить метрополитен, сейчас нет», — объяснил градоначальник.

Помимо этого, на данный момент рассматривается проект линии до Сколково, а уже сейчас возводятся станции «Гольяново» и «Печатники». По словам мэра, в среднем в городе планируют строить по 6 новых станций в год.

«Стратегия активного развития метрополитена в Москве оказалась архиэффективной. Новые станции метро, строительство которых отвечает всем современным нормам безопасности и дизайна, позволило добиться беспрецедентной транспортной доступности объектов жилой и деловой инфраструктуры. Благодаря строительству новых веток и соединению старых дало возможность сократить время в пути и кардинально повысить привлекательность общественного транспорта. Дальнейшее строительство Московского Метрополитена выведет столицу в мировые лидеры по развитию комбинированного общественного транспорта», — прокомментировал независимый экономист Андрей Бархота.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о массовом строительстве метро и появлении новых линий и станций

«На Рублево-Архангельской линии продолжается строительство станции „Бульвар Генерала Карбышева“. Там уже возвели монолит платформы и подземных вестибюлей, продолжаются работы в оборотных тупиках. Строители приступили к сооружению блока технических помещений и черновым отделочным работам. В планах — устройство инженерных сетей и чистовая отделка пассажирской зоны. Строительство „Бульвара Генерала Карбышева“ завершено более чем на 50%»», — заключил вице-мэра.