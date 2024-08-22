В Солнечногорске завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту БКД

Всего в округе специалисты уложили больше 33 км нового покрытия на 8 участках дорог с использованием современной асфальтобетонной смеси типа А16-Вн, которая отличается повышенной износоустойчивостью.

«Самым протяженным участком ремонта стало Обуховское шоссе от Пятницкого шоссе до трассы М-10 «Россия», где специалисты «Мосавтодора» обновили больше 11,8 км асфальтобетонного покрытия. Дорогой ежедневно пользуются более 13 тыс. автомобилистов», — рассказали в ведомстве.

По результатам голосования жителей на портале «Добродел» дорожники отремонтировали участок от п. Менделеево до Ленинградского шоссе, который обеспечивает подъезд к нескольким школам, детским садам, дому культуры, больнице и автостанции. А также провели ремонт участка Тимоновского шоссе от остановки «Дом рыбака» до ул. Центральной в д. Тимоново. Участок ремонта обеспечит 11 тыс. автолюбителям комфортную и безопасную дорогу до трассы М-10 «Россия», позволяющей добраться до Москвы и других населенных пунктов.

Кроме этого, специалисты заменили покрытие в п. Андреевка — на участке от Пятницкого шоссе до ул. Михайловка, на участке от Ленинградского шоссе до д. Хметьево, на ул. Усадебный Проезд в д. Бакеево, на ул. Школьной в п. Поварово, а также на участке Пятницкого шоссе в д. Обухово, где интенсивность движения составляет более 60 тыс. автомобилей в сутки.

В дальнейшем на всех участках ремонта дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.