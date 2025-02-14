В Солнечногорске проверили водителей на соблюдение правил перевозки детей

Госавтоинспекторы провели рейд по соблюдению водителями правил перевозки детей в автомобилях в Солнечногорске. Профилактическое мероприятие прошло вблизи образовательного учреждения по улице Почтовой. Оно состоялось в рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В нем участвовали экипажи 1-го батальона 1-го полка ДПС (Северный), отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск и юные инспекторы движения лицея № 7.

Инспекторы останавливали машины с маленькими пассажирами, проверяли наличие и правильное использование автокресел, бустеров и ремней безопасности. Помимо этого, участники рейда раздали водителям листовки с правилами перевозки детей и инструкцией, как правильно выбрать детские удерживающие устройства.

«В результате рейда было выявлено два нарушения правил перевозки детей-пассажиров. Штраф за данное нарушение согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации составляет 3 тысячи рублей», — рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск подполковник полиции Сергей Стрельцов.

Как отмечают госавтоинспекторы, важно не только наличие детского удерживающего устройства, но и его соответствие возрасту, росту и весу ребенка, а также качество и надежность.

Ребенок до 7 лет должен передвигаться в автомобиле в специальном детском удерживающем устройстве. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно могут ездить на заднем сидении без автокресла и бустера, но с использованием ремня безопасности. Родители самостоятельно оценивают рост и вес ребенка и принимают решение о необходимости бустера. Ремень безопасности при этом должен проходить через грудной отдел.

«Как известно, маленькие пассажиры — самые уязвимые участники дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобиля им не подходят и не могут обеспечить должную защиту. Поэтому при перевозке детей нужно обязательно использовать специальные удерживающие устройства. Это сбережет жизнь и здоровье детей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Социальный раунд «Маленький пассажир — большая ответственность» продлится в Подмосковье до 23 февраля. Он направлен на обеспечение безопасности детей в дорожном движении.

В Солнечногорске в его рамках еженедельно проводят рейды по соблюдению правил перевозки детей. Помимо этого, профилактические мероприятия организуют в образовательных учреждениях, автошколах, торговых центрах, многофункциональных центрах предоставления госуслуг, на автостанциях, заправках, автосалонах и транспортных предприятиях .

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.