В Солнечногорске приступили к капремонту путепровода на Обуховском шоссе

В Солнечногорске дорожные службы приступили к капремонту путепровода через железнодорожные пути на Обуховском шоссе. Работы ведутся в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящее время на путепроводе демонтируют мостовое полотно первой очереди ремонта, восстанавливают укрепления конусов устоев путепровода и собирают подмости для ремонта опор и балок пролетного строения. Для безопасности и комфорта автомобилистов на период работ на путепроводе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках капитального ремонта путепровода специалисты заменят конструкции крайних опор: шкафные стенки и открылки, на сопряжении заменят переходные плиты с лежнями, отремонтируют балки пролетного строения и установят новые деформационные швы, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Кроме этого, установят новые барьерное и перильное ограждения на путепроводе и подходах, а также новые лестничные сходы. Полностью завершить работы планируется в мае 2025 года.

Ремонт путепровода обеспечит 13 тыс. автолюбителям комфортную и безопасную дорогу до Ленинградского шоссе, ведущего до Москвы и других населенных пунктов.

Ранее в рамках ремонтного сезона 2024 года специалисты «Мосавтодора» обновили больше 11,8 км асфальтобетонного покрытия на Обуховском шоссе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.