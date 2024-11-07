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В Солнечногорске капитально отремонтируют путепровод на Обуховском шоссе

В Солнечногорске дорожные службы приступили к капитальному ремонту путепровода через железнодорожные пути на Обуховском шоссе. Работы ведут на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На период ремонта здесь организовали реверсивное движение со светофорным регулированием.

«Благодаря ремонту порядка 13 тысяч автолюбителей ежесуточно будут ездить комфортно и безопасно от Пятницкого шоссе в районе деревни Обухово в сторону Ленинградского шоссе и обратно», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

В настоящее время специалисты демонтируют мостовое полотно, восстанавливают укрепления конусов устоев путепровода и собирают подмости для ремонта опор и балок пролетного строения.

Затем они заменят конструкции крайних опор: шкафные стенки и открылки, на сопряжении заменят переходные плиты с лежнями, отремонтируют балки пролетного строения и установят новые деформационные швы. На завершающем этапе обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, установят новые барьерное и перильное ограждения и лестничные сходы.

Завершить ремонт планируют в мае 2025 года. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Всего в 2024 году в Солнечногорске отремонтировали порядка 47,5 километров дорог общего пользования: 8 региональных участков и 23 муниципальные дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.