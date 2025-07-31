В Шереметьево снова задерживают рейсы: что происходит в аэропорту

В подмосковном аэропорту Шереметьево вновь задерживают рейсы — перенесено уже примерно 20 вылетов, один перелет отменили. Задержки связаны с введением режимов «Ковер» в авиагаванях других российских регионов, сообщает Baza .

С 07:00 четверга, 31 июля, в Шереметьево задерживаются около двух десятков авиарейсов. Больше всего задержек у «Аэрофлота», в работе которого недавно произошел масштабный сбой, — от 30 минут до 2 часов. Дольше всего рейсы ждут пассажиры саратовского направления — их рейс задерживается уже на 4 часа.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево назвали происходящее «незначительными задержками ряда рейсов». В авиагавани заявили, что ограничения вызваны «соблюдением требований при ограничениях, вводимых на использование воздушного пространства по решению Минобороны РФ» для обеспечения безопасности пассажиров и самолетов.

Во вторник, 29 июля, «Аэрофлот» выполнил 172 рейса из Москвы из 216 планируемых. В понедельник в системе российской авиакомпании произошел масштабный сбой.

