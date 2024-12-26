В Шереметьеве задержали иностранца, который хотел вывезти ценные бивни мамонта

Таможенники задержали в московском аэропорту Шереметьево иностранного гражданина, который собирался вывезти 40 кг бивней мамонта на общую сумму около миллиона рублей, сообщает Газета.ru .

Сотрудники Федеральной таможенной службы изъяли у 35-летнего иностранца более 3,3 тысячи фрагментов бивней шерстистого мамонта общим весом почти 40 килограмм. Пассажир пытался вывезти ценный груз в Гуанчжоу, уточняется в сообщении.

Нарушитель сообщил таможенникам, что стоимость груза не более 300 тысяч рублей, однако его оценили не менее чем в миллион рублей, а в Минкультуры заключили, что предметы представляют культурную ценность. Иностранец же планировал изготовить из них сувениры.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей, а иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы.