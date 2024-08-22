В Шатуре дорожники завершили работы по ямочному ремонту во дворах

Всего в городском округе Шатура отремонтировано 278 дефектов асфальтового покрытия на 19 дворовых территориях общей площадью 17 600 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В городе обновили покрытие 15 дворов:

пр. Ильича, дом № 18/1, ул. Интернациональная дома № 5/8, 9/16

пр. Ильича, дома № 30, 32/1, 32/2, ул. Советская, дома № 32, 34

пр. Ильича, дом № 34, ул. Советская, дома № 38, 40;

пр. Ильича, дома № 41, 43, 45;

пр. Ильича, дома № 47, 51, 53;

ул. Жарова, дома № 29/5, 31, 33, ул. Школьная, дом № 3;

ул. Интернациональная, дом № 3/5, ул Нариманова, дом № 7/7;

ул. Клары Цеткин, дома № 21, 23/1, ул. Энергетиков, дома № 3, 5;

ул. Спортивная, дома № 11,13, ул. Клары Цеткин, дома № 33, 35, 37;

ул. Чехова, дом № 76;

ул. Чехова, дома № 78, 80, 82, 82А;

ул. Чехова, дома № 84, 88, 92, 94, 96;

ул. Школьная, дома № 11, 13, 15, ул. Энергетиков, дома № 24, 28, 29;

ул. Энергетиков, дома № 10В, 10/1;

ул. Энергетиков, дома № 14, 16.

Еще 4 дорог обновили на прилегающих территориях:

г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, дом № 1А;

г. Рошаль, ул. 1 Первомайская, дом № 1-3;

г. Рошаль, ул. Мира, дом № 21, ул. Октябрьской революции, дома № 56, 58, 60;

г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, дома № 38-40-42/2 , ул. Фридриха Энгельса, дома № 41-43-45/4

Ранее зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что ремонт асфальтового покрытия во дворах — это одна из главных задач, с которой начинается создание комфортной среды для жителей. Так, ямочный ремонт уже полностью завершен в 26 округах региона, еще в 7 муниципалитетах ведутся работы.

В 2023 году на территории Шатуры восстановлено асфальтовое покрытие общей площадью 27 600 тыс. кв. метров в 55 дворах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.