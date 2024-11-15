В Шаховской завершился ямочный ремонт асфальтового покрытия

В городском округе Шаховская завершились работы по ямочному ремонту дорожного полотна в поселках Елизаветино, Судислово и Холмец. Ремонтные работы проводили МБУ «Благоустройство». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе работ были устранены многочисленные дефекты дорожного покрытия, включая ямы, трещины и выбоины. Для проведения ямочного ремонту использовались современные материалы и технологии, что гарантирует длительный срок службы отремонтированных участков дорог.

Проведенный ямочный ремонт — это еще один шаг на пути улучшения инфраструктуры Шаховского городского округа и создания более комфортных условий для жителей.

Благодаря проведенным работам, дороги стали более безопасными и комфортными для движения транспорта и пешеходов. Устранены опасные участки, улучшена проходимость и снижен уровень шума от движения по неровной поверхности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.