В Серпухове проведен ремонт более 11 тыс км дорог регионального значения

На оперативном совещании, которое провел глава Серпухова Сергей Никитенко, обсудили работу по улучшению состояния дорожной сети и созданию комфортных условий для пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках программы ремонта автомобильных дорог регионального значения в этом году было отремонтировано 7 дорог общей протяженностью 11,094 км. Произведен ремонт дорожного покрытия и нанесена разметка на ключевых участках всего округа: дорога Пролетарский — Глубоково, МБК — Фенино, г. Серпухов, ул. Северное шоссе, а/д р. п. Оболенск, Серпухов — Погари — Арнеево, Серпухов — Данки — Турово — центральная усадьба, МБК — Шарапова охота.

Кроме ремонта дорожного покрытия, обустроили тротуары. На а/д Серпухов — Глазово — Кузьменки в деревне Скрылья был построен тротуар длиной 2 км 190 м, а также тротуар протяженностью 690 м на а/д Серпухов — Райсеменовское в деревне Гавшино. Проведенные работы способствуют безопасному передвижению пешеходов и повышению уровня комфорта на перечисленных участках.

В текущем году запланировано строительство 4 остановочных площадок с установкой павильонов и замена 6 остановочных павильонов. Строительство посадочных площадок с павильонами уже ведется на а/д Калиново — Дракино — Дракино и на а/д Серпухов — Глазово — Кузьменки.

Городской округ вышел с инициативой в следующем году выделить из доходов Серпухова на ремонт и строительство региональных дорог 628 млн рублей. В приоритете — освещение и тротуары.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.