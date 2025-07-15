В Серпухове прошел чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации

На аэродроме «Большое Грызлово» в Серпухове впервые проходит чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации, посвященный памяти дважды чемпиона Мира Вадима Бухтиярова. Сегодня состоялось открытие и первый соревновательный день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение недели 36 спортсменов будут бороться за звание сильнейшего в 3 дисциплинах: мотопараплан, паралет-1, паралет-2. Пилоты СЛА представляют Московскую, Ленинградскую, Ивановскую, Вологодскую, Калининградскую, Новосибирскую области, Пермский и Ставропольский края, Республики Башкортостан и Крым, и другие регионы.

Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации проводится в нашей стране с 1995 года. За 30 лет уровень подготовки соревнования значительно вырос благодаря организаторам: министерству спорта России, Общероссийской федерации спорта СЛА РФ, региональной федерации спорта СЛА Московской области.

Функционирующий ныне как спортивный аэродром «Большое Грызлово», первоначально был возведен в 1973 году для нужд сельскохозяйственной авиации. С момента своего возрождения Дмитрием Киселевым в 2002 году аэродром активно развивался, став центральным местом для проведения конкурсов, соревнований и тренировок. Сейчас его деятельность охватывает обучающие программы по парашютным прыжкам, полетам и другим видам авиационного спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.