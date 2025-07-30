В Серпухове на 70% сделали освещение на реконструируемой дороге «Калиново-Дракино»

В Подмосковье продолжается реконструкция участка дороги «Калиново-Дракино» в районе подъезда к популярной зоне отдыха «Остров Русский» в Серпухове. Строители продолжают устройство верхнего слоя асфальтового покрытия на всем участке дороги, работы выполнены более чем на 80%, а позже приступят к нанесению разметки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Уже завершено устройство земляного полотна, строительство ливневой канализации, локальных очистных сооружений. Дорожники продолжают переустраивать коммуникации — работы выполнены на 63%. Также ведутся работы по строительству линии наружного освещения — готовность 73%. Открыть движение по реконструированному участку планируется в IV квартале 2025 года, а полностью завершить работы — во II квартале 2026 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Протяженность участка реконструкции автодороги «Калиново-Дракино» составляет 1,3 км. В ходе работ предусмотрено расширение дорожного полотна с 2 до 4 полос, обустройство парковочного пространства на 905 мест, а также реконструкция участка автодороги «Серпухов-Протвино» длиной 0,6 км.

Реализация данного проекта позволит улучшить транспортную доступность близлежащих населенных пунктов, в частности, город Протвино, деревень Иваньково, Калиново, Дракино, а также повысить безопасность дорожного движения и создать более комфортные условия для проезда к зоне отдыха.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.