сегодня в 18:53

В Сергиевом Посаде введут маршрут для регулярных пассажирских перевозок

В Сергиево-Посадском округе введут маршрут для осуществления регулярных пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров в Сергиево-Посадском городском округе Московской области», — сообщила министра правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок на 2026–2027 гг.». Данная закупка необходима для организации и обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения, поддержания регулярного движения автобусов по установленным маршрутам и предоставления услуг перевозки пассажиров и багажа по фиксированным тарифам.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Работы по данной закупке планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.