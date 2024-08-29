В Сергиевом Посаде 30 и 31 августа ограничат движение машин на ряде улиц города
Фото - © Администрация Сергиево-Посадского городского округа
В связи с проведением Дня Сергиево-Посадского округа 30 и 31 августа будет ограничено движение на некоторых улицах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Так, 30 августа с 21:00 до 20:00 31 августа будут закрыты парковки:
- за зданием «Центрального Универмага» по проспекту Красной Армии, дом № 143;
- в Пожарном переулке со стороны ул. Пионерская.
31 августа с 07:00 до 20:00 часов для движения транспорта будут перекрыты участки:
- ул. Карла Маркса от проспекта Красной Армии до улицы Пионерской;
- Овражный переулок от ул. Карла Маркса до ул. Митькина;
- Воскресенский проезд от улицы 1-й Ударной Армии до проспекта Красной Армии;
- парковка перед отелем «Посадский» по проспекту Красной Армии, дом № 171.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.