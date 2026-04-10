В Сергиево-Посадском округе обсудили весеннюю уборку дорог

Вопросы уборки и восстановления дорог и тротуаров после зимы рассмотрели 9 апреля в Сергиево-Посадском округе на профильном совещании под руководством заместителя главы Ильи Кошелева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обсуждении приняли участие представители организаций, отвечающих за содержание региональных и муниципальных дорог, сотрудники администрации и Госавтоинспекции. Представители «Мосавтодора» доложили о текущей организации работ по уборке дорожной сети округа.

МБУ «Благоустройство СП», которое обслуживает местные дороги, представило информацию о применяемых методах. В 2026 году автопарк учреждения пополнился новой спецтехникой — двумя дорожными пылесосами и прицепом для подметально-уборочных работ. Это позволило механизировать сбор песка и повысить скорость и качество уборки.

Отдельное внимание участники совещания уделили ямочному ремонту, который в округе ведется ежедневно. Также рассмотрели вопрос дополнительной установки проекционных пешеходных переходов. Такие устройства уже работают на участках с недостаточным ночным освещением и показали свою эффективность, поэтому их планируют устанавливать и на других переходах при наличии технической возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.