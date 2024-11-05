В Щелкове завершены ремонтные работы по устройству асфальтированной дороги

В поселке Щелкова завершены масштабные ремонтные работы по устройству асфальтированной дороги по улицам Прудовая, Могутовская до деревни Козино и по деревне, а также вдоль СНТ «Козино», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Укладка нового асфальта ЩМА-16 на участке протяженностью более двух километров стала важным этапом в развитии транспортной инфраструктуры региона. Этот материал отличается высокой износостойкостью и гарантийным сроком службы 8 лет, что гарантирует долговечность и надежность дороги.

Прошлый год также стал значимым для жителей СНТ «Козино», так как была проложена дорога со стороны деревни Аксеново длиной более километра в рамках программы «Дороги к СНТ». Новая дорога, построенная в этом году, стала логическим продолжением этого проекта, предоставляя жителям возможность заезжать в деревню с двух сторон.

Эти изменения значительно улучшат транспортную доступность для всех жителей, делая передвижение по территории более удобным и безопасным. Жители СНТ «Козино» теперь смогут быстрее добираться до своих участков, а также использовать новую дорогу для повседневных нужд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья. Например, 16 первых километров трассы ЮЛА должны сдать в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Дороги очень долгожданны. И Пироговка, и две концессии, которые мы реализуем на территории Мытищ, и ЮЛА протяженностью 46 километров», — сказал губернатор.