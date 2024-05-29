сегодня в 10:40

В Щелкове владельцев брошенных авто просят самостоятельно их вывезти со дворов

Администрация Щелкова предлагает хозяевам добровольно убрать транспортные средства (части разукомплектованного транспорта) с улиц и дворов округа. В противном случае их эвакуируют, сообщается на официальном сайте администрации округа.

На данный момент брошенные и бесхозные автомобили припаркованы по адресам:

Щелково, ул. Заречная, дом № 9, – Mercedes-Benz, цвет синий, без государственного номера.

Щелково, д. Медвежьи Озера, ул. Новый Городок, дом № 14 – Ваз 21061, цвет синий, гос. номер: К 313 ВС 190.

Если автомобили останутся на своих местах, администрацией Щелкова будут приняты установленные законом меры по принудительной эвакуации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.