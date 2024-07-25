В Щелкове новые автобусы ЛиАЗ вышли на маршрут

Новые автобусы ЛиАЗ 5292 выпустили на маршруты в Щелкове. Новые машины вышли на маршрут № 26 «Щелково (м/р Заречный) — ст. Монино». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Комфортабельные ЛиАЗы 5292 уже поступили в автопарки «Мострансавто». Это низкопольные автобусы большого класса, предназначенные для городов с высоким пассажиропотоком. Производят их у нас, в Подмосковье. Теперь они будут служить жителям городского округа Щёлково.

Пассажировместимость этих автобусов — 100 человек. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, оборудованы механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть и специальные места для инвалидных колясок.

В автобусах увеличено количество посадочных мест — с 32 до 41. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи. Все это позволяет ЛиАЗам 5292 работать как на городских, так и на пригородных маршрутах.

До конца лета запланирована поставка еще 310 ЛиАЗов в пригородном исполнении, а также 104 междугородних автобуса китайского производителя Foton.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.