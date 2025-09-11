В Рузском округе к концу октября завершат капремонт моста через Москва-реку

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев проинспектировал ход капитального ремонта автомобильного моста через Москва-реку в деревне Поречье. На объекте кипит работа, и каждый день приносит видимые изменения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основные работы на мосту уже выполнены. Капитальный ремонт всех опор завершен успешно, и сейчас специалисты занимаются косметическими работами на промежуточных конструкциях. Мастера уделяют особое внимание качеству исполнения каждого этапа.

Металлические балки проектного строения установлены в полном объеме. Специалисты приступили к протяжке болтовых соединений — это один из важнейших этапов в строительстве моста. Параллельно с этим ведутся работы по устройству монолитной плиты проезжей части.

На объекте не прекращается активная работа. Мастера монтируют опалубку и выполняют армирование. Одновременно ведется устройство монолитного конуса крайних опор. Эти процессы требуют особой точности и профессионализма.

Не менее важные процессы связаны с подготовкой дорожной инфраструктуры. Специалисты занимаются отсыпкой основания дорожной одежды на подходах к мосту и устройством современной системы дождевой канализации.

«Все работы выполняются строго по графику. С каждым днем объект преображается, приближаясь к завершению капитального ремонта. Местные жители с нетерпением ждут открытия обновленного моста, который станет важной транспортной артерией региона,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Как отметили в Администрации Рузского муниципального округа, запустить движение по обновленному мосту планируется до конца октября.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.