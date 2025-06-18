В Россию впервые за 5 лет прибыл поезд из Северной Кореи

В России впервые за 5 лет встретили поезд «Пхеньян — Москва». Общее время в пути составляет чуть более 8 суток, сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

«Впервые за 5 лет! В России встретили поезд „Пхеньян — Москва“», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что между российской и северокорейской столицами теперь восстановлено ж/д сообщение, которое было временно приостановлено из-за пандемии Covid-19. Международные составы будут курсировать дважды в месяц (12 и 26 числа).

В Минтрансе добавили, что туристы снова имеют возможность проехать по самому длинному железнодорожному маршруту в мире, протяженность которого составляет более 10 тыс. км. В пути поезд сделает остановки в таких городах, как Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров и Кострома. Билеты появятся в продаже в ближайшее время.

Ранее исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова заявила, что спрос на путешествия по России вырос на 60% за год.