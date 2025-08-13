В России водителей могут начать штрафовать за «иранскую тонировку»

В России могут ввести штраф до 15 тыс. рублей за использование «иранской тонировки». Речь идет о рулонных шторках, которые легко устанавливаются и снимаются, сообщает SHOT .

Аксессуар пользуется большой популярностью у водителей, которые любят прятаться от солнца и посторонних глаз, но не хотят платить штрафы. Шторки крепятся на присоски и быстро снимаются после остановки авто сотрудниками Госавтоинспекции. Инспекторы не могут измерить светопропускание стекла и выписать штраф.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, подобные аксессуары повышают вероятность ДТП. В связи с этим НАС обратился к министру внутренних дел с предложением ввести штрафы за использование любых устройств, имитирующих тонировку.

Шапари добавил, что в случае первого нарушения размер штрафа составит не менее 5 тыс. рублей, а при повторном — не менее 15 тыс. рублей. Кроме того, предлагается полностью запретить продажу подобных устройств на территории страны.