В России полная локализация таксопарка завершится к 2032 году

Полная локализация таксопарков в России завершится к 2030–2032 годам. Доля машин отечественного производства в этом сегменте может превысить 75–80%, сообщает ТАСС .

Как рассказали в ГК «Интерлизинг», с 1 марта текущего года вступил в силу закон, ужесточающий требования к автомобилям такси. Для включения в региональный реестр машина должна набрать не менее 3,2 тысяч баллов локализации, либо быть произведенной в рамках специального инвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Однако переход будет поэтапным.

«Закон предусматривает региональные отсрочки: Сибирский ФО переходит на новые требования с 2028 года, Дальний Восток с 2030 года. Это означает, что полная локализация таксопарка страны завершится к 2030–2032 годам», — отметили в компании.

В сегменте «Эконом» ушедшие Hyundai Solaris (21%) и Kia Rio (19%) заменят Lada Granta, Vesta, Largus и электрокар Evolute i-Pro. В классе «Комфорт» альтернативами станут Haval Jolion, обновленный Solaris, «Москвич 3» и Lada Aura.

Рост парка локализованных машин потребует развития сервисной инфраструктуры, но в авторемонте уже сейчас не хватает около 150 тысяч специалистов. Кроме того, высокие затраты на замену автомобилей могут вынудить уйти из отрасли до 51% водителей.

