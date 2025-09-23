В России начнут выдавать каждой семье по новому автомобилю

«По новой нашей программе: каждой семье — новый автомобиль. О чем же речь? Два года назад мы предложили программу „Народный автомобиль“. Нас поддержали автовладельцы, но производители не поддержали», — отметил политик.

По его словам, существенная доля автопарка страны состоит из устаревших машин, средний возраст которых превышает 15 лет. За последние пять лет стоимость автомобилей увеличилась вдвое, что значительно осложняет их приобретение для многих граждан.

Миронов разъяснил суть инициативы, пояснив, что автовладельцы смогут утилизировать старые автомобили, оцененные в 150–200 тысяч рублей. Взамен семья получит сертификат на эквивалентную сумму, который можно будет использовать в качестве первоначального взноса при покупке нового автомобиля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.