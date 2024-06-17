В России могут ужесточить правила перепродажи ввезенных авто

В РФ могут ужесточить условия продажи ввезенных в страну машин. В МВД уже разработали новое требование для регистрации авто, сообщает газета «Известия» .

На данный момент при ввозе автомобиля для личного пользования утильсбор оплачивается по льготному тарифу 3,4 тыс. (автомобиль до трех лет) и 5,2 тыс. (старше трех лет).

По новым поправкам, если машину продадут за год, то новый владелец будет вынужден заплатить повышенный, коммерческий утильсбор, иначе транспортное средство не зарегистрируют. Сбор составляет от 300 тыс. рублей до 1,3 млн.

Сотрудники Госавтоинспекции могут воспользоваться правом отказать в постановке на учет. Поправки поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности. Их заранее согласовали с Минтрансом, Минюстом, Минфином, Минэкономразвития, ФНС, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Государственно-правовом управлении президента России.