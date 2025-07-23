В Реутове завершили капитальный ремонт проспекта Мира

В Реутове завершены работы по капитальному ремонту одной из важнейших транспортных артерий города — проспекта Мира. Реконструкция стартовала в мае и стала частью реализации губернаторской программы Московской области «Дороги Подмосковья», которая направлена на повышение качества и безопасности улично-дорожной сети в городах региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Протяженность отремонтированного участка проспекта Мира составила 2,4 километра. Общая площадь проведенных дорожных работ достигла 28,5 тысячи квадратных метров.

В рамках капитального обновления специалисты заменили более 1 500 погонных метров бордюрного камня. Значительное внимание было уделено и пешеходной инфраструктуре — свыше 2 000 квадратных метров тротуарного покрытия приведены в нормативное состояние, что делает передвижение по улице более комфортным и безопасным для жителей всех возрастов.

Одним из ключевых элементов реконструкции стало благоустройство прилегающей территории вблизи дома № 51, где обустроены современные заездные карманы для общественного транспорта. Это решение направлено на повышение эффективности работы маршрутных транспортных средств, снижение дорожной перегрузки и улучшение комфортности ожидания для пассажиров.

Все работы проходили в строгом соответствии с установленными сроками и требованиями качества. Главной задачей подрядчиков было не только обновление дорожного полотна, но и создание удобной и безопасной среды как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Повышенное внимание уделялось вопросам организации движения на период ремонта, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей города. Проспект Мира — одна из центральных улиц Реутова, обеспечивающая транспортную связь между жилыми массивами, образовательными учреждениями, объектами торговли и сферы услуг.

После завершения работ, улица получила новый, современный облик, отвечающий актуальным требованиям к городской инфраструктуре. Кроме проспекта Мира завершены ремонтные работы на улице Дзержинского и улице Молодежной.

Реализация программы «Дороги Подмосковья» в Реутове продолжается при поддержке правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьева. Она позволяет не только модернизировать дорожную инфраструктуру, но и создавать комфортную городскую среду, соответствующую современным стандартам.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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