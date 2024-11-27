В Реутове проверили работу общественного транспорта

Управление строительства и транспорта Реутова совместно с административно-пассажирской инспекцией Московской области провело контрольный рейд на общественном транспорте города. Комиссия проверила санитарно-техническое состояние транспортных средств, исправность валидаторов и оценила качество работы водителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе рейда было проверено четыре маршрута. На маршруте № 15 нарушений не обнаружили. На маршрутах № 917, 579 и 1226 их было выявлено 12 — прежде всего, связанных с оплатой проезда. Водителям и пассажирам были выписаны штрафы.

В соответствии с законодательством Московской области с 2022 года не допускается реализация проездных билетов за наличный расчет в салонах транспортных средств. Таким образом, проезд, оплаченный наличными деньгами или телефонным переводом со счета пассажира на счет водителя, является незаконным, и пассажир в этом случае считается безбилетником.

Если водитель отказывается принять оплату картой и требует наличные, пассажир может обратиться на горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО по номеру: 8 (495) 228-19-19.

В обращении необходимо указать дату и время нарушения, номер маршрута, государственный номер транспортного средства и ФИО водителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.