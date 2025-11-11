В Реутове провели работы по обустройству пяти остановок

В Реутове с начала года было обустроено пять остановок общественного транспорта. Обустройство проходит в рамках работ по созданию комфортной городской среды. Были обустроены остановки общественного транспорта «Проспект Мира», «Улица Некрасова», а также «Садовый проезд», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, в соответствии с муниципальным контрактом была проведена установка автопавильонов на данных адресах и замена старых на ул. Советская на остановках «Мебельный магазин» и «Ресторан „Реутов“».

«В 2026 году планируется продолжить работы по обустройству остановок общественного транспорта для улучшения транспортной инфраструктуры и удобства жителей округа», — прокомментировала начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспортной инфраструктуры Юлия Половенко.

Ранее на встрече в формате выездной администрации заместители Главы Реутова и руководители транспортных предприятий обсудили с жителями ключевые вопросы функционирования и развития общественного транспорта в городе.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.