В Реутове обсудили дорожные и транспортные вопросы в ходе выездной администрации

В реутовской Городской библиотеке по адресу ул. Некрасова, д. 18 прошла встреча с жителями в формате выездной администрации, в рамках которой обсудили вопросы дорог и транспортного обслуживания. В мероприятии приняли участие заместители главы города, а также представители региональных структур безопасности и межмуниципального управления, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросу об отмене транспорта по маршруту № 917к. Кроме того, жителей волнует и ненадлежащий вид машин по маршруту № 17Р. Представители Администрации взяли вопрос на контроль.

Еще одной темой стала помощь в обустройстве пешеходных дорожек на ул. Реутовских ополченцев, д. 8. Заместитель Главы города по вопросам дорожного хозяйства, благоустройства, транспортной инфраструктуры Евгений Бекяшов сообщил, до конца ноября планируется принять все меры по реконструкции дорожек.

Кроме того, обсудили темы, касающиеся переноса остановок, актуализации расписания автобусов и маршруток, а также ремонта тротуаров вблизи образовательных учреждений. В конце выездной администрации реутовчане могли задать дополнительные вопросы по другим волнующим темам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.