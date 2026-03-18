Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 15:03

В Реутове дорожные службы перешли на весенний режим

Дорожные службы Реутова начали плановый переход на весенне-летний режим содержания территорий. Подготовку к новому сезону обсудили на оперативном совещании правительства Подмосковья под руководством губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Переход на весенне-летний регламент включает обновление техники и усиление работ по содержанию улично-дорожной сети.

По словам главы Реутова Алексея Ковязина, службы полностью укомплектованы: в работах задействованы 18 дорожных рабочих, 37 дворников и 35 единиц техники. Параллельно идет подготовка автопарка к эксплуатации в теплое время года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.