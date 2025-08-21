В Раменском приступили к облицовке фасадов пункта управления безопасности

В Раменском приступили к облицовке фасадов Пункта управления обеспечением транспортной безопасности (ПУОТБ), который расположен на Южном проспекте между станциями Быково и Удельная. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«ПУОТБ начнет работу в конце 2025 года. Здание будет оборудовано специальными техническими средствами, а диспетчер в круглосуточном режиме будет осуществлять мониторинг транспортной обстановки. Сейчас работы ведутся в самом здании и на прилегающей территории — там начали благоустройство. Параллельно продолжается строительство подземного пешеходного перехода через железную дорогу», — рассказали в ведомстве.

Переход соединит Южный проспект и улицу Интернациональную, а также обеспечит жителям безопасный проход через ж/д пути МЦД-3. Сейчас строители ведут устройство входных секций, подземная часть перехода завершена. Протяженность тоннельной части объекта составит порядка 50 м, он будет оборудован с учётом доступа маломобильных граждан, возле перехода обустроят пешеходную зону. Завершить работы планируется в 3 квартале 2026 года.

Строительство пункта управления обеспечением транспортной безопасности и пешеходного перехода предусмотрено в рамках проекта по строительству путепровода в районе платформы Быково и связано с развитием МЦД-3. Напомним, что в рамках реализации данного проекта в декабре 2024 года было открыто движение по путепроводу, который соединил Южный проспект и ул. Леволинейную. Новый объект разгрузил внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшил транспортную доступность Раменского округа. Кроме того, было обеспечено безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД, а водители избавлены от необходимости простаивать в заторах на железнодорожном переезде.

