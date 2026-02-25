В Раменском округе провели акцию по безопасности детей в авто

Профилактическая акция «Маленький пассажир – большая ответственность!» прошла в игровой зоне кинотеатра «Юбилейный» в Раменском округе. Сотрудники Госавтоинспекции и «Рамавтодор» напомнили детям и родителям о правилах поведения в автомобиле и у проезжей части, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовали в игровой форме, чтобы сделать обучение понятным и интересным для детей. Вместо строгих наставлений участникам предложили живое общение и наглядные примеры о том, как правильно вести себя в машине и рядом с дорогой.

Всем семьям вручили памятки и полезные подарки. Каждый ребенок получил световозвращатель, который помогает водителям заметить пешехода в темное время суток и в сумерках.

Родители отметили, что в привычной игровой обстановке дети быстрее усваивают важную информацию. Организаторы подчеркнули, что безопасность на дороге начинается с правильных привычек, а ответственность за здоровье ребенка в автомобиле несут взрослые. Подобные акции помогают формировать культуру безопасного поведения и делают городскую среду более понятной для семей с детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.