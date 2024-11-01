В Раменском округе приступили к асфальтированию подходов к путепроводу

В Раменском округе приступили к устройству асфальтового покрытия на подходах к строящемуся путепроводу в районе платформы Быково. Путепровод строится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы ведутся со стороны Южного проспекта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«До конца ноября планируется завершить укладку асфальта на проезжей части путепровода и на кольцевых развязках со стороны Южного проспекта и ул. Леволинейной. Рабочее движение по путепроводу планируется открыть в конце 2024 года», — отметили в ведомстве.

Параллельно продолжается строительство подземного пешеходного перехода под железной дорогой, который соединит Южный проспект и ул. Интернациональную.

Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа, ликвидация железнодорожного переезда обеспечит безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД и избавит водителей от необходимости простаивать в заторах.

В рамках проекта будет построена транспортная развязка длиной 1,2 км, включающая двухполосный 382-метровый путепровод со съездами и заездами со стороны Южного проспекта в п. Удельная и ул. Леволинейной в п. Быково. Также построят подземный пешеходный переход длиной 140 м, который будет оборудован с учётом доступа маломобильных граждан, устроят пешеходную зону, установят шумозащитные экраны и наружное освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.