В Раменском округе отремонтируют 81 объект муниципальной дорожной сети в 2025 году

В администрации Раменского округа состоялось очередное заседание совета депутатов. В ходе встречи представители МКУ «Рамавтодор» представили план работ по ремонту муниципальных дорог в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

В перечень вошел 81 объект: 79 — для ремонта и 2 объекта для капитального ремонта.

Среди наиболее масштабных проектов — ремонт 1-го проезда улицы Красноармейской в Раменском, который станет альтернативным въездом и выездом из города и позволит разгрузить центральные улицы. Также запланированы работы на улицах Профсоюзной, проезде от Донинского шоссе до Полигона, участке Красноармейской улицы от Гурьева до Колодезной в Раменском. В деревне Першино отремонтируют дорогу до Новомарьинки.

По информации «Рамавтодора» при формировании плана учтены предложения директоров территориальных управлений и обращения жителей округа. Приоритет отдавался объектам, имеющим высокую социальную значимость. В этом году на ремонт дорожного полотна в нашем муниципалитете выделено в два раза больше средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.