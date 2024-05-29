В Пушкине формируют зону кругового движения на Московском проспекте

Продолжается дорожный ремонт на Московском проспекте в городе Пушкино. Специалисты формируют зону кругового движения, которая обеспечит безопасность транспорта и пешеходов.

Ремонт ведется на участке от улицы Вокзальной до улицы Чехова. Заказчиком выступает коммунальное предприятие МКУ «Пушгорхоз», подрядчиком — компания СК «Ваш дом».

«Сейчас мы формируем зону кругового движения, с помощью которого будет организовано распределение транспортных средств на пересечении Московского проспекта с Вокзальной улицей. Оно обеспечит безопасность транспорта и пешеходов, поскольку будет обновлено и переформатировано светофорное регулирование. Пока что три ветки дороги — Московский проспект и улица Вокзальная со стороны улицы Грибоедова и со стороны автовокзала — регулируются по отдельности», — рассказал представитель компании-подрядчика СК «Ваш дом».

Также он добавил, что после организации кругового движения и установки новых светофоров фаза пешеходного перехода будет открываться после полной остановки транспорта на всех трех ветках. То есть все три направления будут двигаться и останавливаться одновременно. Такой тип транспортного узла называется «английский режим».

Также сейчас идет укладка часть пешеходной зоны тротуара — от улицы Вокзальной до Писаревского проезда. На автодороге проводится расширение и замена бордюрных камней. Ежедневно трудится от 15 до 20 человек, используется два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, асфальтоукладчик и катки.

Общая протяженность участка составляет 876 метров. Площадь ремонта дороги с учетом проезжей части, примыканий и парковок — 19578 кв м, площадь ремонта тротуаров — 10496 кв м. Общий объем работ — более 30 тыс. кв м.

«Работы по идут плану, и они достаточно глобальные — Московский проспект будет значительно улучшен с технической и эстетической точек зрения», — добавил специалист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Он сообщил, что строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок.