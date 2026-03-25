05:22

В Пулково вылеты более 30 самолетов задержали или отменили

В аэропорту Пулково более 30 рейсов на вылет задержаны или отменены, сообщает ТАСС .

Согласно данным онлайн-табло, задержаны вылеты 23 самолетов, в том числе в Екатеринбург, Москву, Краснодар.

Кроме того, отменены 13 рейсов на вылет, в том числе рейсы в Москву, Стамбул и Калининград.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА над Ленинградской областью. Уже сбито 33 беспилотника.

