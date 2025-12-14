В Пулково скорректировали временные ограничения

Транспорт

В аэропорту «Пулково» прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В санкт-петербургском аэропорту „Пулково“ скорректированы временные ограничения на обслуживание рейсов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пулково введены временные ограничения на выпуск воздушных судов.

Уточняется, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.