В Пулково скорректировали временные ограничения
В аэропорту «Пулково» прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В санкт-петербургском аэропорту „Пулково“ скорректированы временные ограничения на обслуживание рейсов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Пулково введены временные ограничения на выпуск воздушных судов.
Уточняется, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.