В Приморье отменили авиарейсы из-за циклона

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Авиарейс из Владивостока в Терней и вертолетный рейс из Дальнегорска в ряд сел Тернейского округа отменены в Приморье из-за метеоусловий, сообщается в Telegram-канале регионального минтранса.

«Отмена по метеоусловиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиарейсы Владивосток — Дальнегорск — Владивосток и Владивосток — Преображение — Владивосток осуществляются по расписанию.

Ранее из-за сильных порывов ветра со скоростью до 30 метров в секунду в Приморском крае случились аварии на ряде объектов энергетики. Из-за них был отключен свет.