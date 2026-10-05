В поселке совхоза Архангельский отремонтировали переезд через Ильятенку

Ремонт переезда через реку Ильятенку завершили в поселке совхоза Архангельский. 4 октября и. о. начальника территориального управления Верея Ольга Абрамова осмотрела объект и указала на необходимость благоустройства обочин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке совхоза Архангельский завершили ремонт переезда через реку Ильятенку. Дорожное полотно усилили уплотненным щебнем, чтобы повысить прочность покрытия и его устойчивость к нагрузкам.

На участке также уложили водопропускную трубу. Она должна обеспечить водоотвод и предотвратить подтопление во время обильных осадков и весеннего таяния снега.

4 октября и. о. начальника территориального управления Верея Ольга Абрамова провела срочную выездную проверку объекта. По ее итогам администрация сформулировала рекомендации по повышению качества выполненных работ. Абрамова отметила, что МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» необходимо дополнительно благоустроить обочины.

Эти меры должны улучшить эксплуатационные характеристики дороги и повысить безопасность автомобилистов и пешеходов. Администрация контролирует каждый этап совершенствования транспортной сети в Верее и формирует рекомендации с учетом технических требований и потребностей местных жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.