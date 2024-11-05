В поселке Дубны для многодетных семей построили 30% временных дорог

На территории в Юркино выделено 384 участка многодетным семьям. Многие из них ждали обустройства инфраструктуры, чтобы приступить к строительству домов. В этом году по программе губернатора «Светлый город» были установлены фонари на дороге, а также готовы первые 30% временных дорог, сообщает пресс-служба администрации г. о. Дубна.

Теперь по улицам поселка в любую погоду можно проехать и пройти пешком. Это сделал глава Дубны Максим Тихомиров вместе с местными жителями.

«Ощутимо лучше стало на улицах Яблоневая, Черешневая, Цветочная и Земляничная. Сейчас езжу в любую погоду», — рассказал житель поселка для многодетных семей Олег Смирнов.

По словам главы Дубны Максима Тихомирова, основной объем по дорогам закончен. Подрядчик закупил специальный ковш и в рамках помощи жителям сделает еще хорошие канавы под углом 45 градусов, чтобы они не осыпались.

Обустройство канав позволит сохранить дороги и эксплуатировать их долгое время. После встречи с главой подрядчик пообещал выполнить все в ближайшее время. Также на встрече глава обсудил вопрос уборки новых дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.