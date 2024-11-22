сегодня в 18:40

В Подольске очистили и отремонтировали объекты дорожной инфраструктуры

Специалисты «Мосавтодора» провели уборочные и ремонтные работы на 10 участках дорог в городском округе Подольске, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники для поддержания в нормативном состоянии дорог и элементов инфраструктуры регулярно обследуют их состояние.

Работы провели в черте города Подольска: на улицах Профсоюзной и Быковской, проспектах Ленина и 50 лет Октября убрали мусор, на проспекте Ленина отремонтировали знаки, на Старом Симферопольском шоссе отремонтировали ограждения и линию наружного освещения.

Также работоспособность линий освещения восстановили на улицах Ленина, Заводской и проспекте 50 лет Октября.

Все уборочные и ремонтные работы проводятся с обязательной фиксацией в специализированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.