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В Подольске начали строить выезд на Симферопольское шоссе

Строители приступили к устройству переходно-скоростной полосы на примыкании к Симферопольскому шоссе в Подольске. Работы ведут в рамках реконструкции дороги «Бутово-Щербинка-Домодедово», готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Реконструкция проходит в составе транспортной развязки на федеральной трассе М-2 «Крым». Проект предусматривает строительство нового выезда на Симферопольское шоссе от примыкания к дороге «Бутово-Щербинка-Домодедово». Протяженность двухполосного участка составит 1,1 км.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что на площадке задействованы восемь рабочих и пять единиц техники.

«Завершена укладка асфальтобетонного покрытия на съезде на Симферопольское шоссе. Строительные бригады готовятся приступить к устройству основания дорожной одежды на переходно-скоростной полосе федеральной трассы — одному из ключевых этапов строительства», — пояснил Марат Сибатулин.

Завершить работы планируют до конца года. Новый выезд обеспечит прямой доступ из индустриального парка «Южный» на Симферопольское шоссе в сторону Москвы. Водителям больше не придется делать перепробег около 15 км для выезда на внешнюю сеть дорог.

Проект также увеличит пропускную способность региональной трассы «Бутово-Щербинка-Домодедово» и обеспечит удобный проезд в сторону Москвы для более чем 1 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.