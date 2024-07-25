В Подмосковья более 960 тыс раз скачали электронное расписание автобусов

Жители и гости Московской области скачали расписание движения автобусов с официального сайта «Мострансавто» 964 тыс. раз. Проект компании под названием «Скачай, не срывай» позволяет получить график в том виде, в каком он размещен на остановочных пунктах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Опция скачивания расписания доступна в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Нужно ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на соответствующий значок с изображением. Также можно увидеть маршруты, которые следуют через выбранный остановочный пункт.

Актуальное расписание движения автобусов можно получить в чат-боте предприятия в Telegram. Компания «Мострансавто» обслуживает около 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов, на которых ежедневно работает более 4,7 тысячи автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.