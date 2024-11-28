В Подмосковье завершили строительство новых тротуаров

Дорожные службы Московской области завершили план по строительству тротуаров 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — всего обустроили более 68 км новых тротуаров вдоль региональных дорог, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Работы завершили в 34 округах Подмосковья — построили более 80 тротуаров общей протяженностью свыше 68 км, из них 12 тротуаров были выбраны жителями. Наибольший объем работ провели в трех городских округах: Чехове, Наро-Фоминском и Солнечногорске. Для комфорта маломобильных граждан новые объекты обустроены с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В городском округе Чехове построили 10 новых тротуаров длиной порядка 7,5 км: от остановки «Дачи-1» до Старого Симферопольского шоссе, между остановками «Сады» и «Чеховские угодья» в д. Кулаково, в п. Троицкое от ул. Дорожной до поворота на квартал Витамин, на трех участках Старого Симферопольского шоссе в с. Молоди, в д. Сенино тротуары появились на участках от остановки «Сенинское кладбище» до ул. Дорожной и между остановками «Сенино» и «Нащекино», а в черте города работы провели на ул. Чехова и на ул. Гагарина в микрорайоне Венюково.

В Наро-Фоминском округе обустроили более 5,4 км новых тротуаров: на центральной улице в с. Крюково, между автобусными остановками в д. Плесенское, в д. Таширово от ул. Раздольной в сторону остановки «Контора», в д. Любаново от остановки «Дачи Любаново» до ул. Заречной. В самом городе Наро-Фоминске построили 2,2 км тротуара на ул. Володарского на участке между остановками «Володарский поворот» и «Старые Сосны».

Тротуары протяженностью более 4,5 км построили в Солнечногорске: на участке от остановки «Лопотово» до съезда на Пятницкое шоссе в д. Полежайки, на ул. Центральной в с. Алабушево, в д. Никольское, а также на участке Пятницкого шоссе в д. Соколово.

Также новые тротуары обустроили и в других округах: между деревнями Темново и Струбково в Клину, между деревнями Горбово и Тимохино Рузского округа, в д. Новоселки г. о. Подольск, в с. Черкизово г. о. Коломна.

В ведомстве отметили, что всего в период с 2019–2024 гг. в Подмосковье построили более 710 км новых тротуаров вдоль региональных дорог. Программа строительства формируется с учетом аварийности и предложений администраций округов, Госавтоинспекции Подмосковья и местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.