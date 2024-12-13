В Подмосковье завершили капитальный ремонт 3 мостовых сооружений

Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт трех мостовых сооружений в Чехове, Раменском и Дмитровском округах. Ремонт на объектах проведен по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В этом году завершили капитальный ремонт трех мостовых переходов, расположенных на региональных дорогах. Общая протяженность сооружений составила порядка 120 метров. Специалисты мостовых организаций отремонтировали пролетные строения, опорные части, обустроили новые переходные плиты, сопряжения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Дмитровском округе отремонтировали 60-метровый мостовой переход через р. Сестру у д. Ольсово, что позволило обеспечить проезд жителям деревень Усть-Пристань и Соколовский починок, а также села Трехсвятское к своим домам.

В Чехове у остановки «Новоселки» расположен мостовой переход через р. Люторку длиной 30 м, который состоит из двух частей. Дорожники капитально отремонтировали одну часть перехода — жители и гости округа используют этот участок для проезда к федеральной трассе М-2 «Крым», музею-заповеднику Мелихово и источнику преподобного Давида в с. Талеж.

В Раменском округе капитально отремонтировали мостовой переход через р. Донинку в д. Дементьево длиной более 30 метров. Мостовое сооружение расположено на ул. Центральной, по которой можно проехать к Донинскому шоссе, дому культуры, мемориалу Великой Отечественной войны, СНТ Крокус, также по мосту ездят автобусы в с. Игумново.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.