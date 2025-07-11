В Подмосковье завершили больше половины от планируемого объема ремонта 2025 г

Дорожники Московской области отремонтировали более 860 км асфальтобетонного покрытия — это больше половины от планируемого объема ремонта на муниципальной и региональной сети в 2025 году. Ремонт региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» также выполнен наполовину, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На сегодняшний день дорожники Подмосковья обновили более 860 км покрытия на 846 участках дорог, на 184 участках продолжаются работы по замене покрытия. Ежегодно у нас большие объёмы ремонта дорог по нацпроекту — этот год не исключение, уже отремонтировали около 460 км покрытия на 142 участках региональных дорог, в том числе тех, которые входят в опорную сеть Московской области», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, на регионалке полностью завершили ремонт покрытия на дорогах в 13 округах: Богородском, Воскресенске, Зарайске, Королеве, Лобне, Луховицах, Наро-Фоминском, Серебряных Прудах, Талдомском, Черноголовке, Шатуре, Щелкове и Электростали. Кроме замены покрытия сейчас активно идут работы по нанесению разметки и укреплению обочин — уже 70 дорог с новой разметкой.

Например, в Черноголовке отремонтировали одну из главных улиц — ул. Центральную протяженностью 1,7 км, которой ежедневно пользуется более 35 тыс. автомобилистов. Дорога ведет к спорткомплексу и пляжу на озере Южное. В Богородском округе обновили покрытие на участке Носовихинского шоссе в городе Электроугли, Кудиновское шоссе и ул. Малое Васильево в селе Малое Васильево, а еще на дороге у Кудиновского пляжа и на участке между Бисеровским и Горьковским шоссе.

На муниципальной сети более 400 км покрытия обновили на 704 участках дорог. Полностью ремонт покрытия завершён в 12 округах, где в общей совокупности отремонтировали около 70 участков: Бронницы, Власиха, Восход, Зарайск, Котельники, Красногорск, Ленинский, Лобня, Люберцы, Серпухов, Фрязино и Черноголовка.

В ведомстве напомнили, что в этом сезоне планируется отремонтировать около 1,4 тыс. км покрытия.

Ознакомиться с планом ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.