В Подмосковье завершена реконструкция трассы М-3 «Украина»

Состоялась торжественная церемония открытия реконструированного участка М-3 «Украина» с 65 по 86 км. Мероприятие прошло в рамках XIX Международного форума и выставки «Транспорт России». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В нем приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев, Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Объект введен в эксплуатацию с опережением сроков. Работы на нем велись ускоренными темпами, в две смены. Обновленный участок протяженностью около 21 км проходит по территории Московской области. В ходе реконструкции специалисты расширили проезжую часть с четырех до шести полос, а также построили боковые проезды для разделения потоков движения местного и транзитного транспорта. Это позволило значительно увеличить пропускную способность магистрали.

В общей сложности на этом участке уложено около 513 тыс. тонн асфальтобетона. Для повышения безопасности дорожного движения смонтировано барьерное ограждение протяженностью 91 км, нанесено 27 тыс. кв. м горизонтальной разметки. К тому же для обеспечения безопасного движения водителей в темное время суток установлено свыше 780 опор наружного освещения. В пиковый период на объекте было задействовано более 1000 человек и 250 единиц техники.

Особое внимание уделено безопасной организации движения. Построены четыре новые транспортные развязки. За счет этого ликвидированы пересечения автомобильного трафика в одном уровне, а также исключено светофорное регулирование. Так, на 66 км обеспечивается быстрый и безопасный съезд с М–3 «Украина» на автодорогу на Бекасово; на 71 км организован съезд на ул. Московская в Наро–Фоминске; на 77 км – съезд на автодорогу в сторону деревни Котово, а на 84 км – обеспечивается связанность населенных пунктов Нефедово и Деденево.

Вместе с этим на участке построены и реконструированы пять мостов через реки Киясовка, Березовка, Ильма, Нара и Истья. Также для того, чтобы местные жители могли безопасно переходить трассу возведены пять надземных пешеходных переходов.

Введенный объект повысил эксплуатационные характеристики скоростной трассы, безопасность дорожного движения и транспортную доступность для жителей Москвы, Наро-Фоминска, а также всей многочисленной агломерации прилегающих к трассе населенных пунктов Московской области. Он входит в состав масштабного инфраструктурного проекта реконструкции скоростной магистрали с 65 по 124 км от Бекасово до Малоярославца.

После завершения всех этапов реконструкции добираться из Москвы до Калуги и Брянска станет намного быстрее и комфортнее. К тому же это даст импульс для развития крупнейших индустриальных парков Калужской и Московской областей, таких как «Ворсино», «Елагино» и «Котово».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.